«Приехали за баблом»: шокирующие подробности форума Ходорковского в Праге

Что может объединить либеральный пул журналистов в Праге? Правильный ответ: любовь к бесплатной выпивке, наркотикам и деньгам Ходорковского. Политика — дело последнее. Она как бы есть, но это формальность, которую нужно перетерпеть. Цель – выбить финансирование на антироссийские медиапроекты.

С 23 по 25 ноября в Праге проходила конференция «Россия без Путина», организованная беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Мероприятие закрытое, попасть на него можно было лишь по заранее составленному списку. Лояльных к стране журналистов не пускали. Однако корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось попасть на конференцию.

С первого взгляда мероприятие представляло собой классическую конференцию с тематическими блоками от политики до правозащиты. Вскоре выяснилось, что единственная цель собравшихся — добиться финансирования Ходорковского. Присутствию делегаций «Новой газеты», «Радио свобода», «Сибирь. Реалии» и «Голоса Америки» никто не удивился. А появление Татьяны Фельгенгауэр из «Эха Москвы» вызвало вопросы. Особенно у Ходорковского, который отвел журналистку в сторонку и прямо заявил, что ни она, ни радиостанция денег не получат: «Вам и так платит «Газпром», чтобы вы против Родины воевали».

Удивительно, но небезызвестный автор многочисленных лжепубликаций из «Новой газеты» Денис Коротков тоже оказался «чужим среди своих» на этом «празднике жизни». Его сопровождала «свита», украинцев. Журналисту пришлось унижаться и названивать «важным людям», чтобы пробраться внутрь. Появление Короткова встретили холодным молчанием. По информации анонимного источника, журналист хотел выгодно продать Ходорковскому какой-то компромат. Но так и не сумел заинтересовать потенциального клиента.

На вечеринке речи Ходорковского со сцены интересовали собравшихся куда меньше, чем его деньги и бесплатная выпивка. Нужно отметить, что далеко не все ограничивались алкоголем. Среди участников форума появился мужчина с расширенным зрачками, который честно объяснил свое состояние «соседу»: «Под белым лучше заходит. Не могу его на трезвую голову слушать».

Политическим мероприятие можно было назвать с большой натяжкой. Гости форума с удовольствием обсуждали, сколько алкоголя и сигарет они собирались закупить в дьюти-фри на обратном пути. Оно и понятно — на сцене без конца переливали из пустого в порожнее. Приехавшие за деньгами журналисты больше напоминали шпану на выезде, нежели представителей крупных либеральных СМИ. Гости покидали зал и разбредались по закоулкам отеля в поисках «допинга». Один из них в сильном подпитии признался корреспонденту ФАН: «Барщину отбываем: послушал, отметился, уехал. Тут все приехали за баблом».

В ходе конференции от латвийского бизнесмена поступило предложение открыть офис в Прибалтике. Нанять людей, чтобы те писали негативные комментарии в соцсетях об «ужасной жизни» в России. Финансирование проекта предлагалось поделить поровну: часть денег должен был дать Ходорковский, а вторую половину — американцы.

Последние, кстати, чувствовали себя на мероприятии вольготно. Напрямую упрекали олигарха в недостаточно ярком акценте на вмешательстве Кремля в выборы США и предупреждали, это грозит прекращением финансирования его проектов. Деньги от американцев мог получить любой присутствующий. Условие простое — уехать в Штаты, написать книгу о «плохой» России с упоминанием Кремля. А после дать интервью в качестве автора. Оппозицонные журналисты шли в отказ — слишком мало платили.

Наблюдая за пьяными и весьма довольными лицами присутствующих, корреспондент ФАН отметил, что мероприятие провалилось не полностью. Журналисты получили то, ради чего приехали: бесплатные развлечения и обещание Ходорковского выделить деньги. Речь о совести здесь не идет, ведь продается абсолютно все, даже Родина, вопрос лишь в цене.

Однако стоит помнить, что, либеральная тусовка никогда не была и не будет властью. Стоит держать это у себя в голове всякий раз, когда продажные представители СМИ соберутся писать очередную клевету о России.



