Юрий Дудь нарушил авторские права, использовав фото Табакова

Телеведущий без спроса использовал снимок Дмитрия Исхакова.

Журналист и блогер Юрий Дудь выпустил передачу в память об Олеге Табакове, но не удосужился посвятить время полноценной подготовке материалов. Парень просто использовал фотографии с интернета, не уточнив авторские права. О нарушении своего авторства рассказал на страничке в Instagram фотограф Дмитрий Исхаков. Журналист не просто использовал работу фотохудожника, но и поставил её на заставку. Но Исхаков с юмором отнёсся к происшедшему: «Меня, правда, никто не спрашивал, но мне всё равно дико приятно».

Портрет О. П. Табакова в концертном зале МХТа отлично описывает характер актёра и режиссёра. В течение дня запись фотографа о нарушении авторских прав понравилась 1300 подписчикам, 16 человек оставили комментарии. Некоторые фанаты придерживались мнения, что нужно «воспитывать в России индустрию фотографии» и «культуру авторского права». Другие же считают, что, наоборт, Дмитрию стоило заплатить Юрию за рекламу.