Юрий Дудь нарушил авторские права, использовав фото Табакова

То чувство, когда #великийиужасный Юрий Дудь @yurydud использует снимок моего скромного авторства (О.П.Табаков в зале МХТа), как обложку своего нового видео. Меня, правда, никто не спрашивал, но мне все равно дико приятно! #юрийдудь #дудь #табаков #мхт #исхаков #isxakov