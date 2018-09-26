Фанаты «Гарри Поттера» разозлились из-за ошибки в сценарии фильма «Фантастические твари»

Поклонники вымышленной вселенной пришли в ярость из-за информации о профессоре Макгонагалл, которая, по их мнению, не может появиться в ленте.

В книгах о Гарри Поттере не рассказывает о точной дате рождения персонажа, но фанаты уверены, что преподаватель Хогвардса родилась в 1935 году. Однако действия картины «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» происходят в 1927 году. Поклонники рассказов и фильмов о вселенной «Гарри Поттера» недовольны, что Миневра Макгонагалл будет показана в фильме.

При этом, поклонники разозлились из-за ошибки в сценарии, которую они обосновывают только своими математическими подсчётами. В книгах о Гарри Поттере рассказывается, что преподавать в Хогвартс профессор пришла в 1956 году, и, исходя из этого, фанаты уверены, что родилась она в 1935.

Новость о присутствии Макгонагалл в новой ленте вызвала возмущение среди пользователей Сети. Многие стали публиковать возмущенные вопросы, обращаясь к создателям фильма, а также другим фанатам серии.