Музыкальный магнат Лайор Коэн выступил против принятия поправок к закону в ЕС

Многие музыканты могут лишиться заработка из-за принятия новой Директивы Европейским Союзом.

В январе 2019 года на территории ЕС может быть принята Статья 13, в которой говорится, что музыкантам нельзя будет использовать никакой материал, защищённый авторским правом. Любые каверы и переделки песен будут удаляться. В общем доступе смогут оставаться только ремиксы, в которых практически не будет узнаваем оригинал песни, но даже при таком раскладе авторы ремиксов не смогут на них зарабатывать. Так, Лайор Коэн – музыкальный магнат, который выступает на защиту каверов, ремиксов и других разновидностей любительского творчества призывает музыкантов встать против принятия этой статьи.

Конечно, Коэн одобрил саму идею про авторское право, о котором идёт речь в Статье 13, однако он выступает против поправки к закону, которая может печально сказаться на заработке многих талантливых музыкантов-любителей. По словам магната, главной причиной является то, что он считает необходимым поддерживать связь между фанатом и артистом, тем более, когда речь идёт о платформе YouTube. Многие ролики становятся популярными именно благодаря YouTube и артисты, не выступающие на профессиональной сцене, таким образом могут иметь свой доход.