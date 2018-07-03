В РЖД анонсировали снижение цен на билеты в старых вагонах

В Федеральной пассажирской компании рассказали о грядущем изменении стоимости железнодорожных билетов. Сообщается, что будет создан отдельный сегмент с более низкой ценой.

В него будут входить плацкартные, купейные и СВ вагоны с заканчивающимся сроком эксплуатации и без системы кондиционирования и биотуалетов. Во время первого этапа стоимость снизится на десять процентов, но это будет не единственное уменьшение цены. На данный момент создана команда экспертов, которая занимается мониторингом спроса для пробных направлений для так называемого лоукост-сегмента.

Сроки проекта не сообщаются, но известно, что количество таких вагонов будет плавно уменьшаться вследствие поступления на баланс нового подвижного состава. Также известно, что в период с 2018 по 2025 год РЖД планирует обзавестись пятью тысячами современных вагонов с кондиционерами и биотуалетами. Кроме этого, две с половиной тысячи вагонов будут капитально отремонтированы.