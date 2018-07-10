Составлен рейтинг раздражителей для туристов
Сетевое туристическое агентство Agoda провело социологический опрос среди путешественников для того, чтобы выяснить те факторы, которые являются раздражителем для других отдыхающих.
Известно, что первой такой привычкой в рейтинге является излишний шум – большинство респондентов после мешающих им звуков готово взорваться в негодовании. Сопутствующим фактором является пользование мобильным телефоном, особенно когда турист громко говорит по нему, перекрикивая гида. Чуть меньше половины участников не переносят тот момент, когда путешественник проявляет неуважение к чужим традициям.
На четвёртом месте раздражителей является неповоротливость туристов и их застревание между большими туристическими группами. А четверть респондентов также отметила, что раздражение они испытывают во время того, как другой путешественник постоянно делает селфи.
В зависимости от страны рождения разнятся результаты опроса – в странах Азии к фото на фронтальную камеру относятся вполне лояльно, но туристы из Поднебесной весьма категорично относятся к неуважению их культуры.