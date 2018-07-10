Составлен рейтинг раздражителей для туристов

Сегодня, 19:54 \\ Мозаика / Лайфстайл

Сетевое туристическое агентство Agoda провело социологический опрос среди путешественников для того, чтобы выяснить те факторы, которые являются раздражителем для других отдыхающих.

Известно, что первой такой привычкой в рейтинге является излишний шум – большинство респондентов после мешающих им звуков готово взорваться в негодовании. Сопутствующим фактором является пользование мобильным телефоном, особенно когда турист громко говорит по нему, перекрикивая гида. Чуть меньше половины участников не переносят тот момент, когда путешественник проявляет неуважение к чужим традициям.

На четвёртом месте раздражителей является неповоротливость туристов и их застревание между большими туристическими группами. А четверть респондентов также отметила, что раздражение они испытывают во время того, как другой путешественник постоянно делает селфи.

В зависимости от страны рождения разнятся результаты опроса – в странах Азии к фото на фронтальную камеру относятся вполне лояльно, но туристы из Поднебесной весьма категорично относятся к неуважению их культуры.

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