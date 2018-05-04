Наталья Сергунина: IV фестиваль искусств «Вдохновение» — заметное культурное событие в жизни Москвы

Заммэра Москвы Наталья Сергунина прокомментировала ход IV международного фестиваля искусств «Вдохновение» на ВДНХ. Это событие заслуженно называют одним из наиболее важных и популярных культурных мероприятий мегаполиса. Оно стартовало двадцатого июля и завершится пятого августа. Программа фестиваля в текущем году подчинена теме театра и включает в себя ряд незабываемых шоу, концертов и постановок.

По словам Натальи Сергуниной, проведение фестиваля «Вдохновение» в столице вызывает большой интерес, как у местных жителей, так и у гостей города. В частности, за гала-шоу французского театра Générik Vapeur со светомузыкальным воздушным перформансом следило более 200000 человек. В программе фестиваля до момента его завершения значится еще не одно увлекательное событие. К примеру, гости мероприятия смогут насладиться шоу «Космическая одиссея» от театра Les Plasticiens Volants («Воздушные художники») из Франции.



