72% молодых россиян не видят смысла в получении диплома

Российские социологи провели опрос, и выяснили, как граждане России относятся к обучению в высших учебных заведениях.

Абсолютное большинство нового поколения россиян (72%) считают, что им не нужен диплом о высшем образовании. Такого мнения придерживаются россияне возрастом от 18 до 24 лет. Молодые люди утверждают, что сделать карьеру можно не теряя напрасно годы за партой университета. За последние 10 лет количество юношей и девушек, согласных с тем, что в получении диплома нет необходимости, увеличилось на 11%. На 18% стало больше, не верующих в пользу высшего образования граждан, возрастом от 25 до 34 лет. Также на 19% увечилась численность людей, которые не видят смысла в получении образования среди граждан возрастом от 35 до 44 лет. Россияне старше 45 лет в основном уверенны, что получить диплом необходимо.

В целом 51% участников опроса уверены, что продвинуться по карьерной лестнице можно и без обучения в университете. Эксперты обуславливают снижение интереса молодежи к обучению, тем, что времена Советского Союза уже давно позади. В годы СССР считалось, что, только получив высшее образование, можно достигнуть успехов в профессиональной деятельности. Большинство представителей старшего поколения до сих пор придерживаются такого мнения, а вот молодые люди вдохновляются примером современников, которые смогли хорошо устроиться в жизни и без диплома. К тому же сейчас популярность набирают платные курсы освоения профессии, для которых не нужен даже документ об окончании школы.