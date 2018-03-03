«Не до шуток»: в Краснодаре тротуар разрушился после первого дождя

К сожалению, о качестве российских дорог обычные граждане рассказывают целые анекдоты и смешные истории. Но жителям Краснодара в этот раз стало не до шуток. Дорожное покрытие начало разрушаться сразу, как выпали первые осадки.

Свидетели отметили, что на Дмитриевской дамбе участок тротуара стал разрушаться на следующий день после ремонтных работ. Коммунальные службы Краснодара предпочли не давать комментариев по поводу сложившейся ситуации, а люди возмущены тем, что они платят за подобную «качественную» работу.

В Сети уже выдвинули не одно предположение о том, что же предстоит делать дальше, так как соответствующие органы со своими прямыми функциями не справляются, а если это снова повториться, то будет уже не до шуток. Подобные ситуации уже происходили в Краснодаре, такая же ситуация сложилась и в 2016 году.