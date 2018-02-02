«Что это?»: сверхъестественное существо на фотографии напугало людей

Силуэты, напоминающие призраков не редкость на фотографиях, так получается из-за некачественного фотоаппарата или помех. Однако те, кто сделали фотографию с фантомом, уверены в своих гаджетах и не могут понять, с кем они встретились.

Молодые люди испытывали своих гаджеты, делая множество фотографий, чтобы выяснить, чье устройство обладает лучшими показателями. Как потом рассказывают авторы снимков, они не просматривали все, и многие удалялись, поэтому уникальное фото со сверхъестественным существом обнаружилось гораздо позже.

Родственница одного из фотографов просматривала старые снимки, когда заметила размытую фигуру неизвестного существа в черном плаще, которая ее очень напугала. Женщина пыталась узнать, что же это такое, однако определить, откуда фигура взялась на фотографии, не получилось. Рядом не было никого из посторонних, и ничего сверхъестественного не происходило. Кроме того, ни один из участников фотосессии не носил черный плащ в пол.