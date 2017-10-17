Не нашли общий язык: в Брянске пчела укусила чихуахуа Боню

Сегодня в Центральной ветеринарной лечебнице Брянска оказали помощь собаке, которая не сдружилась с насекомыми.

Сегодня хозяева чихуахуа по имени Боня приехали с питомцем, у которого наблюдался сильный отёк морды. После общения с владельцами собаки выяснились подробности – в одном из парков Боня решила съесть пчелу, которой этот исход событий не понравился. В итоге собака получила сильный укус насекомого. Врачи помогли чихуахуа, сняв отёк и предоставив медикаментозное лечение.

Тем временем специалисты не устают напоминать, что укусы от таких насекомых, как пчёлы, осы, шершни, пауки и муравьи, могут нести опасность для любого любознательного питомца, в том числе собаки.

Известно, что яд от таких укусов может вызвать различные проблемы, которые могут начинаться лёгким раздражением и окончиться анафилактическим шоком и летальным исходом животного, поэтому после поражения от насекомого необходимо сразу обратиться к ветеринару.