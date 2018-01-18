«Помощь без нытья»: Челябинский Чистомэн посетил Екатеринбург

Герой уборки в зеленой маске навёл порядок в нескольких районах, особое внимание уделив парку Маяковского.

По словам Челябинского Чистомэна, встретили его в Екатеринбурге хорошо. Он назвал город «крутым и современным», призывая местных жителей улучшать его своими силами. В Сети борец за чистоту предоставил фотоотчёт своих трудов, прося людей как можно дольше сохранять убранные им территории в таком же виде.

Также Чистомэн похвалил за наличие стенда с пакетами для уборки экскрементов домашних животных. «Сомневаюсь, что им пользуются, но двигаться в этом направлении нужно», - отметил герой уборки. Жители Екатеринбурга поблагодарили Чистомэна за посещение города, порадовавшись, что есть такие люди, которые способны «помогать без лишнего нытья».