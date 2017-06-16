Патриарх Кирилл рассказал, как искоренить воровство в России

У патриарха Московского и всея Руси Кирилла есть свои соображения о борьбе с воровством в Российской Федерации.

Во время беседы с сотрудниками фосфорного кластера в Череповце он заявил, что если человек будет следовать общечеловеческим ценностям, то он продемонстрирует непреклонную силу духа. Если каждый изменится внутренне и укрепится в веровании, то укрепится человеческая нравственность, через которую не будет возможности переступить и поддаться соблазну кражи чего-либо.

Также патриарх уточнил, что честно работающий гражданин при наличии с достойной оплатой своего труда станет началом долгожданного прорыва в государстве.

Кроме этого, митрополит рассказал, что около двадцати лет назад он спрашивал у населения, каким образом государство может стать процветающим, на что большинство отвечало, что в этом поможет кредитование, новые технологические разработки и деньги как таковые. И уже тогда патриарх Кирилл пытался донести до людей, что изменения начинаются непосредственно с человека.