Кадырову подарили 400-килограммовый торт с Кораном

Кондитер подарил Президенту Чеченской Республики торт в виде мечети из бельгийского шоколада в честь праздника Ураза-байрам.

Ураза-байрам – мусульманский праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан. Ренат Агзамов специализируется на тортах с необычным дизайном. Он преподнёс в честь праздника подарок Рамзану Кадырову. Торт напоминает мечеть, которая возвышается на холме. У её подножия лежит раскрытый Коран, где бельгийским шоколадом выведены строки священного писания.

Кондитер заверил пользователей, что Коран и мусульманские полумесяцы со звёздами резать и есть не будут – заказчик сохранит их на память. Пользователи были в восторге от проделанной мастером работы, однако некоторые не разделили радости и написали, что подобное не так сложно сделать, имя под рукой нужное оборудование, например, пищевой принтер.