«Теперь ты видел все»: в Омске два трамвая врезались друг в друга

Стало известно о том, что в Омске произошла авария с участием двух трамваев. Общественный транспорт врезался в хвост другого на стрелке возле остановки «Цирк».

В группе «ВКонтакте» очевидцы выложили фотографию двух трамваев, которые врезались друг в друга. Рядом стоят водители и кондукторы трамваев, полиция еще не приехала.

Подписчики группы не могут понять, как такое вообще возможно. Некоторые заметили, что наблюдали аварию трамваев впервые за свою жизнь и теперь они точно видели все.

Происшествие вызвало волну юмора со стороны жителей Омска. Так, некоторые пошутили над самим местом происшествия, ведь название остановки «Цирк» описывает всю ситуацию. Некоторые пытались самостоятельно разобраться в причинах аварии: «Стрелку не поделили? Кто догонял? Кто подрезал?».