Блогер Лена Миро советует совершать путешествие налегке

Девушка часто выезжает за границу и знает, что нужно положить в свою дорожную сумку.

Лена Миро делится своей мудростью, так как уже успела посетить более ста стран. Она знает, лучше брать «то, без чего никак не обойтись не сможешь», а не всё подряд. Девушка уверяет, что путешествие налегке поможет вам почувствовать себя намного свободнее, чем с увесистой дорожной сумкой, забитой одеждой. Кстати, насчёт одежды – Лена советует пользоваться техникой «капсула», чтобы и брать меньше вещей, и складывать их практично.

Блогер советует обратить внимание на косметические средства, потому что: «Солнце, воздух и вода – ваши лучшие друзья, разумеется, но если вам уже чуть больше 12 и вы не в Артеке, вы понимаете, что для кожи ваш отпуск – серьёзное испытание». «Маст-хэв» Лены Миро составляет косметика из трёх средств от Refresh: крем, сыворотка, альгинатная маска. Данная косметика помогает коже адаптироваться к новым условиям и хорошо её увлажняет.

Девушка гарантирует, что намного опустевшая сумка и набор из совершенно необходимых средств обеспечит полноценный отдых. Более того, сохранит кожу от солнечных и любых других воздействий.