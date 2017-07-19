Исаак Калина поставил подпись под соглашением о сотрудничестве между Мэрией Москвы и МИСиС

Встреча между московским градоначальником Сергеем Собяниным с одной стороны и педагогами и студентами НИТУ МИСиС с другой ознаменовалась важным событием. Глава столичного Депобразования Исаак Калина от имени Мэрии Москвы подписал соглашение о сотрудничестве с вузом. Об этом информирует сайт Infonex.

По словам Сергея Собянина, он впечатлен теми успехами, которых НИТУ МИСиС добился за эти годы, и поздравил университет с грядущим столетним юбилеем. Чиновник поблагодарил вуз за то, что он помогает создавать инженерные классы в школах и проводить школьные олимпиады. Он также наградил профессорско-преподавательский состав НИТУ МИСиС за хорошую работу и анонсировал вручение вузу дополнительного гранта от Правительства Москвы. Что касается студентов, то их порадовала новость о скором открытии дополнительного входа в парк Горького через территорию университета.