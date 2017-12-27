В мае 2018-го года учащиеся восьмых классов столичных школ посетили белорусский санаторий «Жемчужина». Там они в течение семи дней вели исследовательскую работу и занимались углубленным изучением физики и математики. Занятия проходили под патронажем преподавателей физфака МГУ. Об этом рассказал сайт «Вечерняя Москва».

Как ранее сообщал лидер столичного Депобразования Исаак Калина, в настоящее время в большом количестве московских школ работают предпрофессиональные классы. Благодаря этому ребята уже за партой могут проверить свои силы в инженерных, академических, медицинских и кадетских классах. Процесс обучения тоже постоянно становится интереснее посредством того, что в школах появляются информационные центры и лабораторные комплексы, налаживается работа IT-полигонов. Результаты столичных школьников на международных олимпиадах говорят сами за себя — качество образования улучшилось, — резюмировал Исаак Иосифович.