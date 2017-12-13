Олег Сирота пригласил Владимира Путина на ежегодный фестиваль сыра

На седьмое июня запланировано проведение традиционной «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Успешный истринский сыровар Олег Сирота решил также обратиться к российскому лидеру с вопросом в специальном видеообращении. Так, фермер поинтересовался, входит ли в планы президента продление российских антисанкций в 2019-м году. Об этом рассказывает агентство «Национальные интересы».

По словам Олега Сироты, он приветствует ввод российских антисанкций, что произошло четыре года назад. Благодаря этому ему удалось создать собственную сыроварню. Пользуясь случаем, фермер пригласил Владимира Путина в августе посетить ежегодный сырный фестиваль, который приурочен к введению продовольственного эмбарго. Также Сирота рассказал, что мечтает подарить Владимиру Владимировичу специально сваренную для него именную головку сыра.