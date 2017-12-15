Исаак Калина сообщил об увеличении числа мужчин-педагогов в московской системе образования

В последнее время в Москве стабильно растет число мужчин-педагогов. Как отметил глава столичного Депобразования Исаак Калина, объяснение этому следует усматривать в увеличении размера заработной платы учителей и пришедшими в школу новыми технологиями. Об этом сообщает портал «Только что».

В своем комментарии Исаак Иосифович также рассказал, что в столичных школах стало все больше работать выпускников не педагогических вузов. Многие из них вышли из стен технических высших учебных заведений. По словам министра, в главном городе РФ педагогам помогают проявить все грани своего потенциала. Для этого приспособлены «Московская электронная школа» (МЭШ), учительские конкурсы, олимпиады, телеканал «МособрТВ».

Исаак Калина заявил, что оснащенность столичных школ находится на современном уровне. Об этом говорят и приезжающие в Москву региональные и иностранные педагоги.



