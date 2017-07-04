Сыродел Олег Сирота: Дмитрий Патрушев — верный выбор для Минсельхоза

Сыровар из Истры Олег Сирота оставил новую запись в своем блоге, поздравив Дениса Мантурова и Дмитрия Патрушева с назначениями. Первый продолжит руководить Минпромторгом, а второй будет управлять Минсельхозом. Фермер сообщил, что не понаслышке знает об эффективной деятельности этих управленцев, и рад, что именно они заняли эти посты.

Как отметил Олег Сирота, он ждет, что министры помогут с решением трех важнейших для российского сельского хозяйства проблем. В частности, речь идет о сбыте, а также разработке мер грантовой поддержки «маленьких» сыроваров. Ключевая же проблема — кредиты. По этой причине Олег Сирота рассчитывает, что в нашей стране все-таки появится механизм получения фермерами и сельхозпроизводителями кредитов под ставку меньше 5%.

Олег Сирота в своей записи также поддержал решение передать торговые представительства Минпромторгу. Благодаря этому до конца 2018 года он хочет выйти со своими сырами на международный рынок.



