В Ростове гулять с детьми в коляске стало невозможно из-за ЧМ-2018

Подготовка к Чемпионату мира по футболу не везде носит исключительно положительный характер. Так, жители Ростова жалуются, что гулять с детьми в колясках по набережной стало невозможно.

В Сети молодые мамы поделились: «Только родив ребёнка, начинаешь понимать, насколько наш город не приспособлен для колясок». Например, невозможно гулять с коляской по набережной, потому что отсутствует возможность спуститься и подняться по лестницам. Жители подчеркивают, что ремонт проводился к ЧМ-2018, и хоть он и призван поразить туристов, но совсем не считается с интересами граждан.

Тем не менее, подписчики группы не согласились с такими жалобами, сказав, что не так далеко есть специальный спуск для колясок. Так что, женщине стоило быть более внимательной.

Напомним, что проблема неприспособленности инфраструктуры к потребностям родителей с маленькими детьми все же есть. Например, бордюры в парках и на дорогах, из-за которых мамы вынуждены поднимать коляски, чтобы проехать дальше.