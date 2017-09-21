Писатель Балдоржиев: «О людях, меняющих жизнь, ничего не знают в Сибири»

Известный в Забайкалье писатель, автор переводов бурятских и монгольских произведений Виктор Балдоржиев опубликовал статью, в которой назвал преступниками тех, кто не дает людям возможности бороться за свое благополучие. Как пишет ИА «Национальные Интересы», член Союза писателей России назвал идею благополучия человечества высшей идеей, а закостенелых руководителей сравнил со старой техникой.

Правда, отмечает член Госсовета Партии Дела, состоит в том, что без политической конкуренции нельзя добиться изменений в стране. Существующий режим блокирует информацию о людях, могущих составить конкуренцию существующим партиям, считает писатель. «Желающие вечно одурачивать общество не рассказывают о тех, кто способен менять жизнь. Они есть, и это мне нравится. Но не нравится то, что о них не знают в Сибири», - говорит Виктор Балдоржиев. Целью этих деятельных людей, равно как и «Партии Дела» писатель называет сельское хозяйство, которое способно быть доходнее, чем продажа сырьевых ресурсов.



