В Люберцах дворник нашёл аппаратуру за 1,5 млн рублей, но отдал владельцу

37-летний Хусан Тиркашев работает дворником в Люберцах. Недавно он пришёл убирать двор и нашёл потерянную аппаратуру, которую забыли во время съёмок «Ералаша». Её стоимость составляет 1,5 миллиона рублей, но дворник с зарплатой ниже средней отдал находку владельцу.

Из-за детей и животных на съёмках нового «Ералаша» в Люберцах был беспорядок. После завершения работ команда уехала, а видеоаппаратура стоимостью 1,5 миллиона рублей осталась. Дворник Хусан Тиркашев обнаружил потерю съёмочной группы «Ералаша». Он сразу же выяснил, кто может быть владельцем техники.

Дворник оказался очень ответственным и из-за работы не мог лично пообщаться с членами съёмочной группы. Пользователи социальных сетей назвали поступок Тиркашева очень положительным, ведь у дворников зарплата гораздо ниже средней, а стоимость аппаратуры составляла 1,5 миллиона рублей, но мужчина не стал проявлять корыстность.