Навальный удивил наградами родственников с Великой Отечественной войны

Алексей Навальный опубликовал фотографии наград, которые получили его дедушка и бабушка во время Великой Отечественной войны. Политик рассказал и о том, как его бабушка с однополчанами относились к пережитой войне.

Оппозиционер опубликовал на своей странице в Instagram запись о своих бабушке и дедушке, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Как утверждает Навальный, дедушку он не застал, а на его вопросы бабушка не отвечала. Также молчали и ее однополчане, которых они часто встречали в парке Горького. Подписчики уверены, что такая реакция вызвана вовсе не нежеланием отвечать на вопросы внука, а трагичностью воспоминаний, которые ребенку вовсе не стоило знать.

Кроме того, Навальный похвастался наградами, которые получили его бабушка и дедушка. Подписчики заметили, что все они были получены исключительно за боевые заслуги. Другие же пошутили, сказав, что ждут новостей о том, как Навальный ограбил пенсионера и сфотографировал его значки.

В связи с этим, Навальный помимо своих поздравлений с Днем Победы, провел параллель между прошлым и настоящим. Деятель утверждает, что борьба за свободу тогда, не отличается от той, которая ведется сейчас.