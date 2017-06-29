Бухгалтер из-за шутки в соцсетях заставила группу исписывать листы с названием колледжа

Стало известно о происшествии в Апатитском политехническом колледже им. Голованова. Из-за того, что ученица написала вместо «колледж» «училище», бухгалтер попросила учителей заставить всю группу исписать листы с правильным названием учебного заведения.

Как известно из источников, девушку, допустившую ошибку, сначала пытались заставить ее исправить, а потом, по просьбе бухгалтера, учителя говорили извиниться. Но ученица не стала, и в наказание вся группа получила «письменные отработки».

Вскоре стало известно, что сама бухгалтер узнала обо всем из социальных сетей, куда она и выложила фотографию исписанных детьми листов с комментарием: «Акция «Помогите запомнить название учебного заведения» прошла успешно». За такую насмешку над учениками, саму бухгалтера заставили устно извиниться перед детьми.