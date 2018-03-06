Исаак Калина заявил, что различные массовые базовые учебники нецелесообразны

По вопросу необходимости единого учебника в школах в российском социуме развернулась общественная дискуссия. Своим мнением в связи с этим поделился руководитель столичного Депобразования Исаак Калина, считающий, что более точной формулировкой такого учебника является базовый. Об этом пишут «Известия».

По словам Исаака Иосифовича, прежде чем стать базовым, учебнику следует успешно пройти два первых этапа: экспериментальный и апробационный. В то же время такие учебники не исключает необходимости сохранять ряд учебников для коррекционных школ, помогая детям на углубленном уровне изучать тот или иной предмет.

Также министр выразил мнение, что «массовые базовые учебники вряд ли целесообразны». Базовый учебник должен способствовать продвижению ученика на различных уровнях. Сейчас выпустить такой учебник куда проще, чем в советское время, хотя разноуровневые пособия существовали уже тогда, — заявил Исаак Калина.