Свыше 300 тыс. порций мороженого приобрели посетители фестиваля «Московская весна A Cappella»

С 27 апреля по 9 мая на 61 площадке Москвы проходят мероприятия в рамках международного фестиваля «Московская весна a cappella». Под его эгидой уже состоялось около 900 выступлений, прошел ряд спектаклей, мастер-классов, мюзиклов, экскурсий и спортивных игр. Участниками фестиваля выступают более 1600 человек из 16 стран мира. Об этом рассказало АГН «Москва».

О ходе фестиваля рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. Так, оказывается, что с 27 апреля его посетителями было приобретено порядка 300000 порций мороженого и около 3400 виниловых пластинок. За оставшиеся до конца фестиваля дни гостей и жителей главного города Российской Федерации ждет еще немало интересного — в частности, с 3-6 мая перед ними выступит еще 30 коллективов и солистов. Седьмого мая жюри фестиваля соберется для подведения его итогов.