Губернатор Нижегородской области с юмором отнёсся к опечатке в аэропорту

Для жителей Нижнего Новгорода подготовка к ЧМ-2018 ознаменовалась двумя ошибками за неделю. Губернатор Нижегородской области посоветовал относиться к этому с юмором.





Первая ошибка была допущена в буклете, приуроченном Чемпионату мира по футболу. На снимках, посвященных Нижнему Новгороду, неожиданно появился Новгородский кремль, который находится совершенно в другом городе. Многие часто путают между собой эти два населённых пункта, но если в беседе это простительно, то для буклета это уже серьезная ошибка.

Не успели жители Нижнего Новгорода отойти перепутанных кремлей, как в Сети представили снимки с очередным «сюрпризом». На транспортной ленте в аэропорту города появилась приветственная надпись, сообщающая, что пассажиры прибыли в «Нижний Новгодор». Подобная опечатка возмутила не только самих горожан, но и пользователей Сети.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, прокомментировал оба случая. Он рассказал, что на данный момент ошибки исправляются. По словам Никитина, не стоит резко реагировать на подобные случаи, и лучше отнестись к ним с юмором.