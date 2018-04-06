На Олимпиаде по экономике столичным школьникам досталось 52 диплома

Стали известны результаты финала Всероссийской олимпиады для школьников по экономике. В его рамках свой прошлогодний успех повторила столичная сборная. В команде Москвы оказалось 8 победителей и 44 медалиста. В общей сложности, по итогам Всероссийской олимпиады по пятнадцати предметам московские школьники выиграли 539 дипломов — 108 учеников стали победителями. В скором времени пройдут олимпиады еще по девяти предметам. Об этом проинформировал портал «Только что».

Отзываясь на результаты олимпиады, Исаак Иосифович Калина (лидер Депобразования Москвы) сообщил, что в столице РФ всячески способствуют эффективному и качественному школьному образованию. Организуются различные кружки шаговой доступности, возможности дополнительного образования, онлайн-курсы, предпрофессиональные классы и пр.

Напомним, что Всероссийскую олимпиаду школьников проводят на ежегодной основе по 24 предметам. Ее участниками выступают учащиеся 4-11 классов. Олимпиада проходит в четыре этапа. Минобрнауки РФ организует последний этап. Его победителям и призерам предоставляют возможность поступить без экзаменов в любой ВУЗ РФ на направления, которые соответствуют профилю олимпиады.



