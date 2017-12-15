Мосгордума организовала «круглый стол» с обсуждением уникального проекта МЭШ

Педагоги и директора столичных школ посетили «круглый стол», организованный в ходе выездного заседания Мосгордумы. Это мероприятие отметилось презентацией возможностей проекта «Московская электронная школа» представителями столичного Депобразования. Об этом проинформировало издание «Московский Комсомолец».

Выступая перед аудиторией, Марианна Лебедева (лидер Городского методического центра) рассказала, что МЭШ является уникальным взглядом на образовательный процесс в школах. В систему включены электронный портал и электронный дневник, а также большая база учебного материала. Она содержит в себе свыше 400 тысяч сценариев уроков, разработку которых произвели лучшие столичные учителя. Тем самым, они могут обмениваться опытом и внедрять новые наработки. Отмечается, что учителям, которые активно участвуют в развитии МЭШ, полагаются гранты: за электронный учебник — 100 тысяч рублей, а за сценарий урока — 50000 рублей.

В своем выступлении Исаак Калина (лидер Депобразования города Москвы) отметил, что темпы развития столичной школы находятся на высочайшем уровне. Следует ожидать внедрения МЭШ во всех школы мегаполиса уже в ближайшие 3-4 года. В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия по созданию технических условий для этого.



