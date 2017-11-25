Курортный комплекс «Роза Хутор» зимой 2018 года стал местом отдыха для рекордного количества любителей лыж и сноубордов. Общее число посетителей на 15% превысило показатель зимнего и даже летнего периода прошлого года и составило более 900 тысяч человек.

Гостиничный комплекс был полностью готов к приему даже столь возросшего потока туристов. Причем загрузка отелей в среднем не превышала 73%.

Своим гостям «Роза Хутор» предлагает великолепные трассы, на которых в 2014 году проходили соревнования Олимпийских игр. В прошлом году протяженность трасс была увеличена и составила более 100 км. Были открыты 8 км. новых трасс и расширена вдвое зона вечернего катания.

Как считает генеральный директор «Роза Хутор», Сергея Бачин, причиной роста числа отдыхающих является возросший спрос на горнолыжный отдых и развитие внутреннего туризма.

Нужно отметить, что Сергей Бачин принимает самое активное участие в развитии этого направления в России. Группой его компаний «Агранта» в настоящее время реализуются два крупных проекта - «Ярославское взморье» в Ярославской области и «Завидово» в Тверской области. Помимо строительства, девелопер Бачин занимается развитием в России органического сельского хозяйства и животноводства. Его холдинг «АгриВолга» производит органическую молочную и мясную продукцию под брендом «Углече поле», которую можно найти в органик-маркетах компании и крупнейших супермаркетах Ярославской области, столицы и Московской области.







