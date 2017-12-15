Московские учителя задали вопросы Исааку Калине в прямом эфире

Во вторник на МосОбрТВ вышел новый выпуск программы «Вопросы, важные для всех». В прямом эфире лидер московского Депобразования Исаак Калина отвечал на вопросы педагогов.

Об этом написал портал Москва News.

В первой части программы министр ответил на три наиболее актуальных вопроса:

Есть ли у обучения в 10-11 классах преимущества перед обучением в столичном колледже? Стоит ли рассчитывать на возрождение в школах Москвы «материальной» технологии? Что образование столицы способно предложить учителям так называемого «мудрого» возраста?

Так, Исаак Калина отметил, что с учетом предпрофессионального образования 10 и 11 классы дадут столичному выпускнику преимущество перед выпускниками других субъектов РФ. Такое преимущество гарантируют и столичные колледжи (в зависимости от их уровня).

По словам Исаака Иосифовича, он уважает «труд» («материальная» технология), но считает, что процесс обучения должен быть выстроен на встречных курсах. Нужно, чтобы не только дети хотели освоить умения взрослых, но и сами взрослые хотели догнать их в их умениях. Поэтому возвращение «труда» следует приветствовать на новых инструментах.

Также Исаак Калина отметил, что система образования Москвы открыта для учителей любого возраста. Главное, чтобы человек развивался сам и помогал делать это другим, — считает министр.



