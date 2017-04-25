В Нижнем Новгороде газовую трубу «отремонтировали» скотчем

В группе «ВКонтакте» была опубликована фотография поломанной газовой трубы.Как утверждает автор публикации, наклонившуюся трубу, вместо того чтобы отремонтировать, примотали скотчем к березе.

Подписчики группы очень удивились подобной изобретательности, однако не согласились с «материалом» для ремонта. Некоторые утверждают, что был использован ремень безопасности из машины, другие говорят про жгут.

На фотографии видно, что труба с одной стороны вырвана из земли, а с другой опасно наклонилось. Если бы не «ремонт», то она бы упала.

Так же была выдвинута надежда, что «починка» была произведена самостоятельными усилиями местных жителей, а не службами. Но и это стало поводом для шуток. Некоторые говорят, что из-за подобного «ремонта», нужные действия не будут предприняты, ведь «все в порядке».