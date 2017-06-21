Ответное видео Соболева Гнойному за полчаса просмотрели 200 тысяч раз
Российский рэпер Слава КПСС, более известный под псевдонимом Гнойный, вызвал на дисс блогера Николая Соболева. Его ответное видео за полчаса собрало свыше 200 тысяч просмотров.
2-минутное видео Николая Соболева вызвало неоднозначную реакцию у зрителей. Дело в том, что Гнойный вызвал на баттл своего заклятого соперника на платформе YouTube. Соболев долгое время не отвечал на этот вызов, но 25 апреля на его канале появилось короткое видео, в котором он упомянул и Диану Шурыгину.
Скандально известную девушку из Ульяновска он сравнил с партнёрами Гнойного. Всего за полчаса после публикации видео просмотрели уже свыше 200 тысяч раз. На канале у Соболева более 4 миллионов подписчиков, поэтому успех был ожидаемым, считают зрители. Последний раз такой результат наблюдался в клипе «До последнего», вышедшем в конце 2017 года.