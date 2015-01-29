Зов природы: «Макдоналдс» и «Virry» устроили для детей праздник

«Макдоналдс» продолжает удивлять детей. Теперь в Хэппи Мил – не только вкусный набор, плюшевая игрушка, но и много любопытной и веселой информации о мире, в котором мы живем. В самом первом, «историческом» «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве прошли детские утренники, организованные компанией совместно с инновационным цифровым проектом VIRRY.

Дети познакомились с 12-ю представителями окружающего мира, живущими в разных природных зонах. Плюшевые зверята понравятся и мальчикам, которые почувствуют себя первооткрывателями, и девочкам, которые любят все мягкое и пушистое. Полосатый тигр, пушистый песец, умилительный пингвин и даже таинственная квакша – все они выглядят умилительно и станут верными друзьями ребенку. Вместе с игрушкой в наборе есть специальная карточка с интересными фактами об этом представителе фауны. Программа Хэппи Мил National Geographic Kids уже началась, спешите в «Макдоналдс».



