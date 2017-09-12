В Красноярске неизвестные нарисовали оскорбительное граффити в адрес Следственного Комитета

В Сети появилась фотография стены здания напротив Следственного Комитета на улице Парижской Коммуны. На ней вандалы нарисовали оскорбительное граффити, задев краской даже окно.

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, в которой выложено фотографию здания на улице Парижской Коммуны. Стена покрыта граффити с оскорбительным содержанием, направленным, вероятно, в адрес Следственного Комитета. Как сообщается в посте, в Сети есть мнение, что это форма протеста. Автор заявил, что узнать, чем недовольны горожане, пока не удалось.

В комментариях осудили нецензурную форму выражения протеста и порчу здания, однако многие согласились с содержанием. Такие пользователи утверждают, что автор не прав, и всем прекрасно известно, против чего именно бастовали неизвестные.