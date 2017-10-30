В Краснодаре при постройке магазина «Пятёрочка» были допущены множественные нарушения

В Краснодаре для магазина «Пятёрочка» владельцы арендовали помещение на первом этаже жилого дома на улице Московская 144. Во время проведения ремонта строители нарушили ряд правил жилищного комплекса. Подробно о нарушениях написал один из пострадавших.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Краснодар» один из жителей жилищного комплекса размещённого на улице Московской 144 пожаловался на неправомерные действия администрации магазина. После проведения капитального ремонта жильцы увидели, что их дому был нанесён ущерб.

Несущие стены были снесены, хотя их запрещено демонтировать, владельцы магазина установили большие холодильники, заложили дверь в подвал, а после залили козырёк с окном бетоном. Помимо этого была огорожена часть общедомового имущества для того, чтобы обустроить место для приёма товара. Клумбы с цветами или залили бетоном, или растоптали паркующиеся грузовые автомобили.

Подписчик обратился с жалобой в прокуратуру. Ему ответили, что правонарушения были зафиксированы и потребовали, чтобы владелец магазина вернул всё в первоначальное состояние. Если их требование будет проигнорировано, то правонарушителя ожидает суд.

Многие подписчики поддержали автора публикации и стали высказываться по поводу различных нарушений в их домах. Некоторые заявляют, что такого рода незаконные постройки является обычным делом для России и администрация, как правило, на подобные жалобы не обращается внимание.