Лена Миро описала столичных модниц как «вылизанный колхоз»

Лена Миро в своем блоге, занимающем 3-е место в рейтинге на Livejournal, весьма критично высказалась в адрес московских и прочих модниц и модников. Описывая «прилизанность» и «натянутость» во внешнем облике человека, автор заслужила полное согласие со стороны своих подписчиков.

Статья начинается с краткого описания повседневной жизни обычного россиянина. Стремление к «шлифовке» своей квартиры автор сравнивает с таким же желанием «отполировать» свой образ. Новые веяния моды приходят к нам из Нью-Йорка, Парижа, Милана и т.д., но мало кто может позволить себе слетать туда, хоть на день. В этом нет ничего плохого, но проблема в том, что насмотревшись «как там» и пытаясь воспроизвести это тут, немногие справляются с задачей, и результат выглядит как «вылизанный колхоз».

Автор призывает к пониманию того, что мода должна стать не социальным требованием, а стилем жизни. То есть, увидев в журнале модель на улице в пижаме, не надо тут же пытаться воспроизвести такой «лук». Носить то, что соответствует именно вам – это и есть настоящая мода.