Ольга Шелест нашла картошку, которую продают под видом бананов

Ольга Шелест, делая покупки в одном из супермаркетов США, обнаружила продукт, который заставил ее удивится и посмеяться. Это была картошка под названием «Russian Banana».

Фотографию находки Ольга выложила на свою страницу в Instagram. Пародируя артистов из шоу «Наша Russia», телеведущая оставила следующий комментарий: «Русский народ настолько суровый…» Подобное фото вызвало волну юмора со стороны подписчиков. Первым вопросом было, где же можно купить «Русские бананы». Далее последовали обсуждение рецептов, как сварить из «бананов» борщ. Однако многие поддержали комментатора, который уточнил, что это просто маркетинговый ход, ведь картофель в Россию завезли как раз из Америки, и там о нем должны прерасно знать.

Возможно, на упаковке имелся в виду сорт картофеля «банан». Таковой действительно существует, хоть и встречается редко. Это ранняя картошка, очень мягкая, но не рассыпчатая. Идеально подходит для супа.