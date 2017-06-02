В Нижнем Новгороде заметили мужчину, катающегося на лыжах по городу

Нижний Новгород не принимает тёплые весенние дни. В некоторых частях города ещё чувствуется зима, чем пользуются закалённые жители.





Странного мужчину заметили прохожие. Не запечатлеть такое зрелище на камеру смартфона они не могли, поэтому видео оперативно появилось в Сети. Действие происходило на Мещерском озере, которое ещё не успело полностью оттаять после суровой зимы. Но это не остановило любителя лыж.

Кроме местами хрупкого льда, его подстерегала другая опасность. Сменяемость температуры воздуха покрыла озеро «волнистым» льдом, что значительно усложняет передвижение даже пешком. Хотя лыжник оказался опытным, потому ловко обходил препятствия. Пользователи Сети изумились такому «соседу» и посмеялись с его решительности. Однако испытывать свою судьбу на тонком льду всё же остаётся опасным занятием, которым могут соблазниться дети.