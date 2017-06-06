"Миссис бабушка России" поделилась секретами успеха

40-летняя Елизавета Родина, также известная, как самая сексуальная бабушка России поделилась секретами своей красоты. По словам женщины, все, что для этого нужно – вегетарианство и спорт.

"Миссис бабушка России" говорит, что ее стройная фигура – результат диетического питания. Любимым видом спорта Елизаветы является йога, которая позволяет поддерживать физическое и моральное здоровье, а потому Родина интенсивно практикует новые упражнения. Результатом упорного труда стал титул "Миссис бабушка Европа" в 2016 году

Елизавета известна не только своей внешностью. Другой выделительной особенностью Родины являются ее домашние питомцы – две 80-килограммовые свиньи. Именно шоу с животными стало первой совместной деятельностью Елизаветы и 13-летней дочки Анны. Позже они стали выступать дуэтом с музыкальными номерами.

С тех пор мать и дочь идут нога в ногу не только в повседневной жизни, но и в творчестве.