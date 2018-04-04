Столичный ДПиООС готовится к запуску акции «Разделяй и используй»

ДПиООС города Москвы анонсировал проведение своей традиционной акции «Разделяй и используй». Эта экологическая акция проводится на ежегодной основе и предназначена для раздельного сбора отходов. Сообщается, что за шесть лет реализации этого проекта удалось собрать и направить на переработку 72 тонны отходов.

Сроки действия акции в текущем году: с 9-го по 22-е апреля включительно. Локациями для ее проведения выступят десять столичных административных округов. За время акции специально маркированные мобильные пункты будут курсировать между пятьюдесятью школами, десятью ВУЗами и десятью наиболее посещаемыми местами Москвы. В каждом из пунктов следования будет делаться часовая остановка. Сдавать можно будет следующие отходы: бумагу, картон, оргтехнику, металл, стекло и пластик.

Интересно, что организаторы подготовили приятный сюрприз для школ-участниц проекта. Три сдавшие больше всего по весу отходов школы будут отмечены наградами.