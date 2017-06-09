Petzbe: в Интернете запустили социальную сеть для домашних питомцев

В марте разнообразие Интернета пополнилось социальной сетью специально для домашних питомцев. Ресурс получил название Petzbe.

По своему формату новая соцсеть напоминает Instagram - на страницу можно выкладывать исключительно фотографии и делать описание к ним. Аккаунты создаются только от лица животных. Первую учетную запись завела разработчик сервиса Андреа Нереп. Она же и опубликовала запись, будто бы от своей собаки Ангуса.

Пока Petzbe доступно эксклюзивно в App Store. Установив приложение, пользователи смогут развивать интернет-активность своих любимцев и подписываться на других животных, "обнюхивая" их. По данным Wired, за две недели существования соцсети её участниками стали около 2 тысяч человек.