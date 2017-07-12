Завуч-совратительница из Новгородской области избегает людей

На протяжении нескольких дней в интернете обсуждается возможная сексуальная связь педагога и школьницы из Боровичей. Теперь Ирина Ибрагимхалилова и Лера Фёдорова избегают контактов с людьми и журналистами.

Стало известно, что после того, как начался скандал, завуч школы перестала выходить из дома и отвечать на звонки. Однако ученики школы, где работает Ирина Ибрагимхалилова, оказались несколько разговорчивей и поделились подробностями интимных отношений педагога и десятиклассницы Фёдоровой. Также известно, что пару, ставшую популярной в Сети, приглашают на различные ток-шоу.

На данный момент следственный комитет начал проверку в отношении СМИ, которые подозреваются в клевете, несмотря на то, что есть снимки, доказывающие интимную близость между педагогом и школьницей.

Жители городка рассказали, что Леру Фёдорову не выпускают на улицу, Ибрагимхалилова избегает людных мест. Многие из коллег завуча полагают, что она невиновна, а те, кто рассказывают обратное – лгут. Стоит отметить, что родители Фёдоровой планируют переехать из Боровичей и забрать дочь вместе с собой.