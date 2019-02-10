Работу выставки произведений Фриды Кало и Диего Риверы продлили до 12 марта

Все желающие посетить московскую выставку «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний» в ЦВЗ «Манеж» спокойно успеют это сделать. Как рассказала вице-мэр мегаполиса Н.Сергунина, изначально экспозиция должна была закрыться 22 числа текущего месяца, но позднее было принято решение продлить ее работу до 12 марта. Дело в том, что москвичи и туристы проявили повышенный интерес к экспозиции, являющейся одним из главных событий культурного сезона. В общей сложности количество посетителей выставки на сей момент составило почти 200000 человек. Об этом проинформировал сайт московского мэра.

Сообщается, что посетители ЦВЗ «Манеж» могут ознакомиться с представленными в рамках выставки полотнами, рисунками и литографиями (количество всех этих экспонатов превышает девять десятков). В их числе есть не только автопортреты Кало и импрессионистские работы Риверы, но и уникальные фотографии из личного архива пары. Также посетители выставки могут прочесть любовные письма, которые были написаны Фридой ее мужу (1940-1953 гг.).







