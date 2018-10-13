1,5 млн рублей вручат победителю открытого конкурса на украшение храма великого князя Владимира

11 февраля официально начался Открытый общероссийский конкурс по украшению храма великого князя Владимира в Тушине города Москвы. Напомним, что на территории жилого района «Город на реке Тушино-2018» возводится архитектурный комплекс, в который, помимо рассчитанного на 785 прихожан храма, также должны будут войти отдельно стоящая звонница, часовня и культурно-выставочный центр. К строительству комплекса приступили в минувшем году.

Архитекторы планируют, что внешний периметр храма будут украшать мозаичные панно. Созданием их живописных эскизов и займутся участники Открытого конкурса.

В комментарии к событию сопредседатель жюри Леонид Федун сообщил о том, что в рамках конкурса стоит задача вовлечь художников, мастерские, творческие коллективы и артели в работу по мозаичному оформлению фасадов будущего храма. В конкурсе может принять участие каждый желающий, благодаря чему можно рассчитывать на то, что храм обретет уникальный облик.

Победитель конкурса получит полтора миллиона рублей, обладатели второго и третьего места — один миллион и 800 тысяч рублей соответственно. Подача заявок открыта до 15 апреля, а работы можно отправлять до 1 мая. Итоги будут подведены 15 мая текущего года.







