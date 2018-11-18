Наталья Сергунина прокомментировала начало отбора заявок на участие в проекте «АРТ-лаборатория»

В российской столице стартовал прием заявок на участие во втором сезоне уникального проекта «АРТ-Лаборатория». Его запуск состоялся в 2018 году для учащихся московских школ искусств и профильных колледжей в возрасте от 13 до 18 лет. Для участия в проекте не требуется денег. Претендент на участие должен представить концепцию своего проекта. Подавать заявки можно с помощью портала mos.ru/artlab до 15 февраля. Об этом сообщает ИЦ столичного правительства.

В комментарии к новости вице-мэр столицы Н.Сергунина рассказала о расширении проектных категорий «АРТ-Лаборатории». Во втором сезоне их будет восемь. В их число, в частности, вошло направление «Твоя уникальная идея», позволяющее участникам реализовать свою креативную идею, не подпадающую под другие категории.

Отметим, что второй сезон стартует третьего марта. Первого июня конкурсанты смогут провести презентацию своих проектов в рамках Большого фестиваля школ искусств.







