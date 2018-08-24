В сети появился первый трейлер сериала «Академия Амбрелла»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный трейлер шоу, снятого по мотивам комиксом Джерарда Уэя, также известного как экс-вокалист рок-группы My Chemical Romance.

Сюжет сериала разворачивается в альтернативной вселенной, в которой семь детей со сверхестественными способностями попадают в семью к миллионеру-пришельцу Реджинальду Харгривсу, создавшему Академию «Амбрелла» для защиты Земли. Однако однажды Академия распадается, но вскоре ученики вновь собираются вместе после загадочной смерти отца. Теперь они вынуждены объединиться, чтобы сразиться с одним из бывших соратников.

Главные роли в сериале исполнили Эллен Пейдж, Эйдан Галлахер, Камерон Бриттон, Иден Кьюпид, Том Хоппер, Роберт Шиэн и Колм Фиор.

Премьера сериала состоится 15 февраля 2019 года.

Комиксы «Академия Амбрелла» были созданы Джерардом Уэем в сотрудничестве с художником Габриэлем Ба и Джеймсом Джином, который нарисовал обложки. Ограниченная серия из шести выпусков появилась в 2007 году, а через год комикс был награждён премией Айснера за «Лучшую оконченную/ограниченную серию». Вторая серия комиксов вышла в 2008 году.