Умер звезда сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук

Украинский актёр скончался в возрасте 27-ми лет от рака крови, как передаёт пресс-служба министерства культуры Украины.

Тарас Мельничук на протяжении последних четырёх лет боролся с острым миелоидным лейкозом. Всё это время коллеги и родные собирали средства на лечение артиста, в излечение верил и сам Мельничук. 4 декабря артист оставил свой последний пост в соцсети Facebook, где рассказал о трудном периоде восстановления: после лечения его выписали из больницы, однако позже у него нарушилась работа почек, а поражённые клетки обнаружили и в кишечнике.

Актёр является выпускником Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Россиянам артист известен по ролям в «Возвращение Мухтара», «Всё вернётся» и «Пёс».

Знакомые актёра до сих пор не могут поверить в его смерть, выражая в Сети соболезнования родным Мельничука и делясь тёплыми воспоминаниями об артисте.

В августе сообщалось о смерти актёра и режиссёра Игоря Славинского, который также стал известен по сериалу «Возвращение Мухтара». Артист скончался в возрасте 66-ти лет.